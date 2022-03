США готові зняти частину санкцій із Венесуели, щоб повністю відмовитися від нафти з РФ

Нещодавня поїздка двох високопоставлених зовнішньополітичних діячів США до Каракасу (Венесуела) є ознакою того, наскільки сильно може змінитися геополітичний баланс після вторгнення Росії в Україну.

У суботу старший директор Ради національної безпеки Хуан Гонсалес та начальник відділу у справах Венесуели Джеймс Сторі зустрілися з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро та його дружиною. Це була перша зустріч представників США та Венесуели після розриву дипломатичних відносин у 2019 році.

Зустріч була зосереджена на можливості того, що Білий дім може зняти деякі санкції. Йдеться про санкції, які запровадили США щодо венесуельської нафтової промисловості. На такий крок Білий дім готовий піти, аби замінити імпорт із Росії, який сьогодні заборонив президент США Джо Байден.

Нафтова промисловість Венесуели

Венесуела має найбільші запаси нафти у світі. Історично більшість її сирої нафти експортувалася на нафтопереробні заводи США.

Мадуро підтвердив намір Венесуели збільшити видобуток сирої нафти, що було зроблено на тлі різкого падіння експорту нафти із Росії через санкції.

Американську угоду легше анонсувати, ніж зробити: видобуток нафти в країні перебуває на рекордно низькому рівні після багатьох років відсутності технічного обслуговування.

Потрібні роки та мільярди доларів інвестицій, щоб відновити експорт нафти з Венесуели до колишнього рівня, вважає директор Латиноамериканської енергетичної програми Інституту Бейкера у Г’юстоні Франсіско Мональді. Тож якщо Білому дому потрібне короткострокове рішення для зниження цін на бензин, то Венесуела в цьому не допоможе.

До речі, РФ з піною біля рота намагається довести, що без них світовий енергетичний ринок впаде, але їх запаси нафти досить скромні. Зокрема, AFP опублікувало інфографіку про світові запаси нафти у тисячах мільйонів барелів за даними BP Statistical Reserves of World Energy. Так, Росія має менше ніж 6,5% нафти світу. Тобто у тій самій Канаді більше.

Oil reserves.#AFPgraphics on global oil reserves in thousand million barrels according to BP Statistical Reserves of World Energy pic.twitter.com/6emkAoKwtJ

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022