Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися на розв’язанні своєї агресивної експансії в Україні.

Про це в інтерв’ю заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

У розмові, присвяченій російському вторгненню в Україну, колишній генсек Альянсу підкреслив, що розуміє критику НАТО з боку президента Володимира Зеленського, проте додав, що ризик конфронтації між Альянсом і Росією треба враховувати і усвідомлювати.

Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності активнішої участі союзників у постачанні зброї для України.

Він зазначив, що у країн Заходу є вибір між конфронтацією із президентом Росії зараз чи пізніше, бо він не зупиниться на Україні.

– Ми маємо розуміти, що це вибір між тим, щоб протистояти Путіну зараз, чи тим, щоб боротися з ним пізніше, бо Путін не зупиниться на Україні, сказав Андерс Фог Расмуссен.

Ексгенсек НАТО поклав провину за ситуацію “виключно на Путіна і Росію”.

На його думку, Росія не може бути жертвою, оскільки Захід неодноразово тягнувся до неї.

Джерело: RFERL