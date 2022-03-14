Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися на розв’язанні своєї агресивної експансії в Україні.
Про це в інтерв’ю заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
У розмові, присвяченій російському вторгненню в Україну, колишній генсек Альянсу підкреслив, що розуміє критику НАТО з боку президента Володимира Зеленського, проте додав, що ризик конфронтації між Альянсом і Росією треба враховувати і усвідомлювати.
Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності активнішої участі союзників у постачанні зброї для України.
Він зазначив, що у країн Заходу є вибір між конфронтацією із президентом Росії зараз чи пізніше, бо він не зупиниться на Україні.
– Ми маємо розуміти, що це вибір між тим, щоб протистояти Путіну зараз, чи тим, щоб боротися з ним пізніше, бо Путін не зупиниться на Україні, сказав Андерс Фог Расмуссен.
Ексгенсек НАТО поклав провину за ситуацію “виключно на Путіна і Росію”.
На його думку, Росія не може бути жертвою, оскільки Захід неодноразово тягнувся до неї.
Джерело: RFERL