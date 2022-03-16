Україна буде, а Путіна колись не стане – Блінкен про війну

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна переживе очільника РФ Володимира Путіна.

– Так чи інакше, але Україна буде, а Путіна якоїсь миті не стане, – висловив своє бачення держсекретар.

Але справжнє питання, певен він, полягає в тому, скільки смертей та руйнувань завдасть російська агресія за цей час.

– І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні, яку веде Росія. Ми щоденно надаємо Україні підтримку та тиснемо на Росію, – сказав Ентоні Блінкен.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За цей час противник не зміг розгромити угруповання Збройних сил України, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

ЗСУ зупинили агресора на Миколаївському напрямку.

Зазнали російські війська значних втрат та були змушені відійти до вихідного положення під час спроби просунутись до Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська.

Не має успіху ворог і в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Однак має значні втрати та змушений залучати резерви.

Не відмовляється агресор від задуму продовжити наступ у бік Кривого Рогу. Унаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Загалом до 15 березня ворог втратив до 40% залучених підрозділів.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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