З моменту вторгнення Росії в Україну наші дипломати наполягають на тому, щоб країни НАТО закрили небо над Україною.

Росія безцеремонно бомбить будинки, лікарні та інші цивільні об’єкти. Армія РФ не вміє воювати в полі, тому єдиний спосіб отримати перевагу у війні – це кидати бомби на дітей, зокрема заборонені міжнародним правом.

Проте високопосадовці з НАТО та США не планують запроваджувати безпілотну зону над Україною, бо бояться ескалації конфлікту.

Чому Україна вимагає закрити небо

Нині саме ракетні удари по українських містах завдають найбільше проблем. Закрите небо – менше ракетного обстрілу українських міст.

Це збереже тисячі українських життів, адже у війні з Росією гине більше цивільних, ніж військових. А все тому, що Росія навмисне б’є ракетами по цивільних об’єктах, де живуть мирні люди.

Чому НАТО не спішить закривати небо над Україною

Дипломати НАТО впевнені, що це означатиме певне залучення альянсу у війну з РФ. Так, міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що про встановлення над Україною силами НАТО безполітної зони наразі не йдеться, оскільки це спровокує Росію на посилення конфлікту.

А ось парламент Естонії закликав країни-члени НАТО закрити небо над Україною. Поки це єдина країна НАТО, яка висловила таку позицію.

Ще 28 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у НАТО немає намірів заходити в Україну – ані на землі, ані у повітряному просторі.

Речниця Білого дому Джейн Псакі заявила, що президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти: США не посилатиме своъ выйська на війну з Росією.

Вона додала, що безпольотна зона – потенційно прямий конфлікт та потенційна війна з РФ, в яку США не хочуть вступати. Раніше у США говорили, що пряма конфронтація НАТО з РФ – це буде третя світова війна.

До речі, США небо закривали Іраку, проте ще в 1990-х. Тоді це поняття передбачало знищення систем протиповітряної оборони тієї країни, яку вважали агресором, а також власне удари по авіації.

А ось Сирії у 2016 році США відмовили у закритті неба. Аргумент був такий самий як і для України.

Безполітна зона – це, коли повітряний простір закривається, а будь-яка ціль, яка у ньому з’являється, одразу знищується силами НАТО. Тобто жоден російський гелікоптер чи літак не зможе літати над Україною, бо його одразу ліквідують.

Проте нові технології дозволяють встановити безпілотну зону віддалено. Наприклад на відстані декількох сотень кілометрів з нейтральної зони у Чорному морі.