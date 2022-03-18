Польща має намір представити свою пропозицію про запровадження миротворчої місії в Україні на саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради.

Про це розповів у коментарі журналістам речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Він зазначив, що думки деяких європейських країн з цього приводу зараз є стриманими. Проте, за словами Мюллера, подальший тиск може зумовити організацію миротворчої місії для України.

– Я розумію, що зараз серед деяких західноєвропейських країн панують стримані настрої. Мені сумно про це говорити. Але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може привести до створення такої місії, яка убезпечила б територію України, ще не захоплену РФ, – наголосив він.

Мюллер уточнив, що в цьому випадку не йдеться про миротворчу місію, яка б вступала в безпосередній конфлікт із РФ. Місія мала б розташовуватися на території України, не окупованій агресором.

– Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті РФ, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами, – пояснив він.

За словами речника польського уряду, пропозиція щодо миротворчої місії буде представлена на позачерговому саміті НАТО наступного тижня, а також на засіданні Європейської ради.

– Легких і швидких рішень тут не буде, але щоб робити подібні кроки, слід уже зараз випрацьовувати різні варіанти, – додав Мюллер.

Як відомо, у вівторок, 15 березня, до Києва прибули з візитом голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем’єр Ярослав Качинський, прем’єр Чехії Петр Фіала та прем’єр Словенії Янез Янша, щоб підтримати Україну під час війни.

Під час цього візиту Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію, можливо в рамках НАТО.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак представив проєкт створення миротворчої місії в Україні. Він надав його на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Джерело: РАР