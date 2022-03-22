Італія підтримує вступ України до ЄС – прем’єр

Після виступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що його країна хоче, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу.

– Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія в цьому процесі поряд з Україною. Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу, – наголосив глава італійського уряду.

Драгі сказав, що Італія захоплюється мужністю, рішучістю та патріотизмом Володимира Зеленського та усіх українців.

– Сьогодні Україна не просто захищається, вона захищає наш мир, свободу та безпеку. Вона захищає цей багатосторонній порядок, заснований на правилах і правах, які ми старанно створювали після війни. Італія глибоко вдячна вам, – зазначив Драгі.

Він повідомив, що Італія прийняла вже понад 60 тис. біженців із України – це переважно жінки та діти, і продовжить допомагати українцям, які змушені були залишити домівки через напад Росії.

Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Італії закликав підтримати повне ембарго для Росії, включно з нафтою, а також заблокувати російську нерухомість, рахунки, яхти і активи всіх, хто має вплив.

Глава держави також попросив заборонити захід російських кораблів до портів Італії та підтримати запровадження санкцій проти російських банків.