Прем’єр Ізраїлю доручив спецслужбам підготувати його можливий візит до Києва

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт планує відвідати Україну.

Він наказав спецслужбам країни підготуватися до його можливого візиту до Києва.

Про це повідомляє НВ з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що це будуть важливі переговори щодо припинення вогню. Але поки не зрозуміло, коли такий візит може відбутися.

Розмови про це почались в ізраїльському уряді після заклику української влади організувати поїздку, щоб продемонструвати підтримку. Але співробітники служби безпеки Ізраїлю зазначають, що такий візит стане кошмаром безпеки.

Ізраїльські офіційні особи також повідомили українським колегам, що Беннетт не поїде в Київ для фотосесії, а відвідає столицю України тільки в тому випадку, якщо сторони будуть близькими до досягнення мирної угоди.

Таким чином, Беннетт хоче допомогти домовленостям дійти до фінішу.