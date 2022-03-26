Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

У США повідомили, що можуть збільшити виробництво Stinger і Javelin

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У США повідомили, що можуть збільшити виробництво Stinger і Javelin

Виробництво критичних ракетних систем Stinger і Javelin можна збільшити. Про це заявив керівник закупівель і логістики армії США.

Збільшення цих систем дозволить Сполученим Штатам поповнити свої запаси після того, як тисячі Stinger і Javelin були відправлені в Україну.

– Конгрес хоче, щоб ми поповнювали ці запаси. Я думаю, ми можемо це зробити, – сказав помічник міністра армії з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Дуг Буш.

Проте прискорення чи збільшення виробництва зенітної та протитанкової зброї пов’язане з купою деталей: закупівля на тривалий термін, допоміжне обладнання, потреби на місцях та проблеми з логістикою.

За словами Буша, усі ці питання будуть вирішуватися найближчим часом.

– Конгрес надав велику суму грошей, щоб допомогти нам поповнити запаси. Ми це дуже цінуємо. Я сподіваюсь, що найближчим часом, ми будемо готові повідомити Конгрес про перші кроки в цьому напрямку, – заявив Буш.

Ухвалений Конгресом на початку місяця пакет державного фінансування на 2022 рік у розмірі $1,5 трлн, включав $728 млрд на національну безпеку.

Законодавство також передбачає $13,6 млрд на допомогу Україні, з яких $3 млрд призначені на постачання нової зброї.

Джерело: Defensenews

Читайте
США не тиснутимуть на Україну заради дипломатичного врегулювання війни з РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка