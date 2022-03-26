У США повідомили, що можуть збільшити виробництво Stinger і Javelin

Виробництво критичних ракетних систем Stinger і Javelin можна збільшити. Про це заявив керівник закупівель і логістики армії США.

Збільшення цих систем дозволить Сполученим Штатам поповнити свої запаси після того, як тисячі Stinger і Javelin були відправлені в Україну.

– Конгрес хоче, щоб ми поповнювали ці запаси. Я думаю, ми можемо це зробити, – сказав помічник міністра армії з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Дуг Буш.

Проте прискорення чи збільшення виробництва зенітної та протитанкової зброї пов’язане з купою деталей: закупівля на тривалий термін, допоміжне обладнання, потреби на місцях та проблеми з логістикою.

За словами Буша, усі ці питання будуть вирішуватися найближчим часом.

– Конгрес надав велику суму грошей, щоб допомогти нам поповнити запаси. Ми це дуже цінуємо. Я сподіваюсь, що найближчим часом, ми будемо готові повідомити Конгрес про перші кроки в цьому напрямку, – заявив Буш.

Ухвалений Конгресом на початку місяця пакет державного фінансування на 2022 рік у розмірі $1,5 трлн, включав $728 млрд на національну безпеку.

Законодавство також передбачає $13,6 млрд на допомогу Україні, з яких $3 млрд призначені на постачання нової зброї.

Джерело: Defensenews