Росія запускає на територію України свої бомби здалеку, тому що береже літаки від українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у соціальних мережах.

У розвідці додали, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах на території України, у тому числі по багатьох об’єктах у густонаселених житлових районах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 26, 2022