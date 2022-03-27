Росія запускає на територію України свої бомби здалеку, тому що береже літаки від українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у соціальних мережах.

– Росія продовжує покладатися на “дистанційні” боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО, – зазначили вони.

У розвідці додали, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах на території України, у тому числі по багатьох об’єктах у густонаселених житлових районах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2dKEwcCB4E ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EHVWIjfnAT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 26, 2022

Відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов’язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

Джерело: Розвідка Великої Британії