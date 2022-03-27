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Бояться ППО: росіяни продовжують здалеку випускати ракети по містах України

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
обстріл, ворожа ракета

Росія запускає на територію України свої бомби здалеку, тому що береже літаки від українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у соціальних мережах.

Росія продовжує покладатися на “дистанційні” боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО, – зазначили вони.

У розвідці додали, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах на території України, у тому числі по багатьох об’єктах у густонаселених житлових районах.

Відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов’язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

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Джерело: Розвідка Великої Британії

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Фото: УНІАН

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