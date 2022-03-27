Макрон не погодився з Байденом, який назвав Путіна м’ясником

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що “не буде використовувати такі висловлювання” після того, як президент США Джо Байден назвав російського президента Путіна “м’ясником” через війну в Україні.

На думку Макрона, такі висловлювання про вождя Кремля можуть унеможливити дипломатичне врегулювання”, в яке вірить французький президент.

— Я б не використовував ці слова, – сказав Макрон в інтерв’ю телеканалу France 3.

Французький лідер заявив, що “потрібно зробити все, щоб не допустити загострення ситуації”, якщо є надія зупинити війну Росії в Україні.

Макрон сказав France 3, що бачить своє завдання спершу у “досягненні припинення вогню, а потім повного виведення російських військ дипломатичними засобами”.

— Якщо ми хочемо це зробити, ми не повинні загострювати ні словами, ні діями, — сказав він.

Під час візиту до Варшави президент США Джо Байден назвав Путіна “м’ясником” і сказав: Ця людина не може залишатися при владі.

Пізніше Білий дім заявив, що США не закликають до зміни режиму в Росії.