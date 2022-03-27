Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 32 день війни
Вбили Вбили
139 дітей
Поранили Поранили
>205 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Макрон не погодився з Байденом, який назвав Путіна м’ясником

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що “не буде використовувати такі висловлювання” після того, як президент США Джо Байден назвав російського президента Путіна “м’ясником” через війну в Україні.

На думку Макрона, такі висловлювання про вождя Кремля можуть унеможливити дипломатичне врегулювання”, в яке вірить французький президент.

— Я б не використовував ці слова, – сказав Макрон в інтерв’ю телеканалу France 3.

Французький лідер заявив, що “потрібно зробити все, щоб не допустити загострення ситуації”, якщо є надія зупинити війну Росії в Україні.

Макрон сказав France 3, що бачить своє завдання спершу у “досягненні припинення вогню, а потім повного виведення російських військ дипломатичними засобами”.

— Якщо ми хочемо це зробити, ми не повинні загострювати ні словами, ні діями, — сказав він.

Під час візиту до Варшави президент США Джо Байден назвав Путіна “м’ясником” і сказав: Ця людина не може залишатися при владі.

Пізніше Білий дім заявив, що США не закликають до зміни режиму в Росії.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка