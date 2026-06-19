З 1 вересня 2026 року в Україні підвищаться розміри академічних та іменних стипендій для студентів. Відповідні видатки вже закладені у державному бюджеті на 2026 рік. Загалом на виплату стипендій передбачено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше порівняно з 2025 роком.

Підвищення торкнеться студентів закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, а також одержувачів окремих державних іменних та галузевих стипендій. У більшості випадків виплати зростуть вдвічі.

Хто зі студентів отримає найбільше грошей, читайте в нашому матеріалі.

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На скільки підвищать стипендії в Україні

Найбільше підвищення стипендій в Україні передбачене для одержувачів президентських виплат. Зараз вона становить 10 000 грн на місяць, а з вересня 2026 року збільшиться до 20 000 грн. Таким чином, підвищення стипендії становитиме 10 000 грн.

Стипендія Верховної Ради України підвищиться з 4 400 грн до 8 800 грн. Збільшення становитиме 4 400 грн.

Стипендія Кабінету Міністрів України зросте з 4 000 грн до 8 000 грн, тобто на 4 000 грн.

На скільки підвищать стипендії у 2026 році для звичайних студентів

Але президентські та інші іменні виплати отримують лише окремі студенти за особливі досягнення у навчанні чи науковій діяльності.

Для більшості ж студентів, які навчаються на бюджетній формі та отримують звичайну академічну стипендію, підвищення буде значно скромнішим.

Мінімальна академічна стипендія збільшиться з 2 000 грн до 4 000 грн. Розмір доплати становитиме 2 000 грн.

Підвищена академічна стипендія, яку отримують студенти за особливі успіхи у навчанні, зросте з 2 910 грн до 5 820 грн. Це на 2 910 грн більше, ніж зараз.

Якими будуть виплати для студентів пріоритетних спеціальностей

Окреме підвищення передбачене для студентів, які навчаються за визначеними державою пріоритетними напрямами підготовки та отримують галузеві виплати.

Базова галузева стипендія збільшиться з 2 550 грн до 5 100 грн. Виплата стане більшою на 2 550 грн.

Підвищена галузева стипендія зросте з 3 710 грн до 7 420 грн. Розмір збільшення становитиме 3 710 грн.

На скільки зростуть стипендії у 2026 році у коледжах

Зміни стосуватимуться і студентів закладів фахової передвищої освіти.

Президентська стипендія для студентів коледжів зросте з 7 600 грн до 15 200 грн. Щомісячна виплата збільшиться на 7 600 грн.

Стипендія Верховної Ради України підвищиться з 3 320 грн до 6 640 грн. Різниця становитиме 3 320 грн.

Мінімальна академічна стипендія зросте з 1 510 грн до 3 020 грн. Отже, студенти отримуватимуть на 1 510 грн більше.

Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні збільшиться з 2 197 грн до 4 394 грн. Це на 2 197 грн більше від нинішнього розміру.

Які зміни чекають на одержувачів галузевих стипендій у коледжах

Для студентів пріоритетних спеціальностей у коледжах також передбачене збільшення виплат.

Галузева стипендія зросте з 1 930 грн до 3 860 грн. Підвищення становитиме 1 930 грн.

Підвищена галузева стипендія збільшиться з 2 809 грн до 5 618 грн, тобто на 2 809 грн.

Чому збільшують розмір стипендій

Передбачене державою підвищення стипендій є одним із найбільших за останні роки. Уряд пояснює такі зміни необхідністю підтримати молодь, яка здобуває освіту в умовах війни, а також створити додаткову мотивацію для успішного навчання.

Проте система підтримки студентів продовжує змінюватися. У Міністерстві освіти і науки триває робота над удосконаленням програми державних грантів для здобувачів вищої освіти.

Якщо відповідні зміни будуть ухвалені, студенти зможуть розраховувати не лише на збільшені стипендії, а й на додаткові можливості для компенсації вартості навчання через механізм освітніх грантів.

Джерело : Урядовий портал

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