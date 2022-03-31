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Факти / Світ / Світові новини

Путін недооцінив українців та переоцінив своїх військових – британська розвідка

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін неправильно оцінив ситуацію, починаючи повномасштабне вторгнення до України.

У цьому запевняє очільник Центру урядового зв’язку Великої Британії Джеремі Флемінг.

– Очевидно, що Путін недооцінив спротив українського народу, силу коаліції, яка протистоятиме його діям, та економічні наслідки режиму санкцій. І переоцінив здібності своїх військових, які мали забезпечити швидку перемогу.

Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази і навіть випадково збивають власний літак, – наголошує Джеремі Флемінг.

І хоч радники Путіна бояться сказати йому правду, говорить очільник британської спецслужби радіоелектронної розвідки, представники російського режиму розуміють, що відбувається і наскільки неправильними були їхні оцінки.

Оскільки очільнику Кремля не вдається втрілити свій задум у життя, він переходить до плану Б – вдатися до ще більшого варварства щодо мирних жителів та міст.

Та найбільша іронія, наголошує Джеремі Флемінг, полягає в тому, що своїми діями Путін досягнув того, чого намагався уникнути – Україна з оновленим почуттям національності, НАТО, як ніколи, єдине, а глобальна коаліція держав засуджує його дії.

– Через стратегічний прорахунок це стало особистою війною Путіна, за яку платять невинні люди в Україні і все частіше звичайні росіяни, – додає очільник Центру урядового зв’язку Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 36-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: GCHQ

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Фото: Dreamstime

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