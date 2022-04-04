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Радбез ООН розгляне воєнні злочини росіян в Україні 5 квітня – Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Радбез ООН розгляне воєнні злочини росіян в Україні 5 квітня – Зеленський

Воєнні злочини російських окупантів в Бучі та інших українських містах стануть предметом розгляду Ради Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

– Всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді безпеки ООН у вівторок, – сказав президент.

Зеленський додав, що обов’язково буде й новий санкційний пакет проти РФ.

– Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, а й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю, – сказав він.

Нагадаємо, що з 31 березня місто Буча перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване. Міський голова повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих ще тривають.

Під час окупації російські військові вбивали мирних жителів і не давали їм можливості виїхати. Їхні тіла хаотично були розкидані вулицями, а на багатьох були білі пов’язки, що свідчило, що вони беззбройні.

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