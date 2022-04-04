Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 39 дня війни України з Росією запросив екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель та екс-президента Франції Ніколя Саркозі у звільнену від російської окупації Бучу.

– Я запрошую пані Меркель та пана Саркозі відвідати Бучу та побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців та українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, які вчинили це проти наших людей. Окрім тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість, – наголосив президент.

Він підкреслив, що світ уже бачив багато військових злочинів у різний час і на різних континентах, однак “пора зробити все, щоб військові злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі”.