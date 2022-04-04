Росія мала три цілі в Україні та усі провалила – Блінкен

В ході війни Росії проти України, країна-агресор повністю провалила усі поставлені цілі та зазнала стратегічної невдачі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар також додав, що Росія втратила свою колишню могутність, а її армія сильно відстала.

– Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, знищити її суверенітет і незалежність, затвердити російську владу, а також розділити Захід, розділити Альянс. І на всіх трьох фронтах – провал, – сказав Блінкен.

За його словами, Україна тепер стала більш згуртованою. Блінкен назвав Україну суверенною та незалежною державою, яка існуватиме набагато довше, ніж Путін буде на сцені.