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Росія мала три цілі в Україні та усі провалила – Блінкен

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ентоні Блінкен

В ході війни Росії проти України, країна-агресор повністю провалила усі поставлені  цілі та зазнала стратегічної невдачі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар також додав, що Росія втратила свою колишню могутність, а її армія сильно відстала.

– Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, знищити її суверенітет і незалежність, затвердити російську владу, а також розділити Захід, розділити Альянс. І на всіх трьох фронтах – провал, – сказав Блінкен.

За його словами, Україна тепер стала більш згуртованою. Блінкен назвав Україну суверенною та незалежною державою, яка існуватиме набагато довше, ніж Путін буде на сцені.

– Економіка РФ почала хитатися. І, зрозуміло, НАТО і Захід є більш згуртованими, ніж будь-коли. Тому, тільки на цій підставі, ми вже бачимо драматичну невдачу для Росії, – зазначив Блінкен.

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Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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