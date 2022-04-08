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Російські війська просунулись від півдня до Ізюму – розвідка Британії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна та Велика Британія

Російські війська продовжують обстрілювати міста у східних та південних областях України. Загарбники просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, який залишається під їхнім контролем.

За даними розвідки Великої Британії, на півночі російські загарбники тепер повністю виведені з України до Білорусі та Російської Федерації.

– Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень, – йдеться у повідомленні розвідки.

Частину цих сил вороги можуть перекинути на східну Україну для запеклих боїв на Донбасі – у Донецькій та Луганській областях.

У британській розвідці припустили, що будь-яка масова передислокація з півночі триватиме щонайменше тиждень, тому що військам РФ потрібне значне поповнення перед подальшими агресивними діями.

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Фото: Depositphotos

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