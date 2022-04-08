Фосфорні боєприпаси — тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Одразу виникає запитання, чому цей білий фосфор такий небезпечний.

Білий фосфор – це дуже вогненебезпечна воскоподібна речовина від безбарвного до жовтого світлопроникного кольору із гострим запахом часнику. Форма, в якій вона використовується військовими, дуже активна і спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор – самозапальний матеріал. Через це його зберігають під водою, у закупорених посудинах та за мінімального освітлення.

Наслідки удару фосфорною бомбою

Внаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Він отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г.

Білий фосфор може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також змертвіння тканин. На додачу, людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Перша допомога під час ураження білим фосфором

Якомога швидше варто позбутися одягу, до якого прилипли частки білого фосфору, що палає. Якщо такої можливості немає, то занурте уражену шкіру у воду або сильно зволожте. Коли позбудетесь одягу, промийте уражені ділянки шкіри розчином бікарбонату натрію або холодною водою.

Змочіть шкіру та усуньте видимі частки фосфору (бажано під водою) негострим предметом або пінцетом. Не можна торкатися фосфору пальцями! Опіки варто закрити вологими пов’язками. Вони мають бути просочені фізрозчином, щоб запобігти повторному загорянню фосфору.

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