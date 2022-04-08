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У ЄС запроваджують безкоштовний роумінг для українських біженців

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
дівчина з мобільним телефоном

Спільну заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна підписали 24 мобільні оператори Євросоюзу та три українські мобільні оператори. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.

— Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв’язку з рідними та друзями вдома, – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України.

Біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.

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Із 8 квітня декларація відкрита для всіх операторів зв’язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом трьох місяців, після чого буде переглянута.

Джерело: сайт Єврокомісії

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Фото: Unsplash

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