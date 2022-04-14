Медведчук фігурував в американському розслідуванні про втручання РФ у вибори у США – NYT

Український політик Віктор Медведчук, який став кумом президента Росії Володимира Путіна у 2004 році, фігурував в американському розслідуванні про втручання Росії у вибори президента США через зв’язки з Полом Манафортом.

За даними видання The New York Times, звинувачений у державній зраді олігарх, який втік з-під домашнього арешту, був українським політиком з потенційними відомостями про втручання Російської Федерації у вибори у США. Сам Медведчук декілька років заперечував свою причетність.

У 2004 році Віктор Медведчук запропонував президенту РФ стати хрещеним батьком своєї доньки, ставши довіреною особою очільника Кремля. До того ж Медведчук був клієнтом політичного консультанта та колишнього адвоката Пола Манафорта.

Видання стверджує, що Медведчук пов’язаний із російським втручанням у вибори у США через зв’язки з Манафортом. Проте він не відігравав головну роль у звіті спеціального прокурора або у двох федеральних процесах над Манафортом.

В Україні олігарха звинувачують у державній зраді та за ще декількома статтями чинного Кримінального кодексу. У виданні стверджують, що Медведчук пов’язаний з фінансовими та політичними інтригами навколо операцій Москви з метою впливу на політику в іноземних державах.

До того, як Манафорт став очільником президентської кампанії у США Дональда Трампа у 2016 році, протягом 10 років працював консультантом для українських політиків, які мають зв’язки з Російською Федерацією.