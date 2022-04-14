Процес розслідування факту геноциду в Україні триватиме кілька років – Білий дім

Те, що Байден назвав ситуацію в Україні геноцидом, не змінить політику і не повинно збивати з пантелику світових лідерів.

У Білому домі повідомили, що заява президента США Байдена про те, що в Україні відбувається геноцид, не змінить політику США і не повинна вводити в оману інших світових лідерів.

– Байден зробив цю заяву, аби привернути увагу спостерігачів до зруйнованих міст України, і говорив він про те, що всі ми бачимо, про те, що він відчуває – про звірства, які відбуваються в Україні, – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Псакі заявила, що юридичний процес визначення факту геноциду триватиме. Але вона наголосила, що Байден висловлював свої погляди як президент США, а не лише особисту позицію.

– Він президент, і ми тут для того, щоб втілювати в життя його погляди, – сказала вона.

Псакі також додала, що Байден, як президент США і лідер вільного світу, може висловлювати свої погляди у будь-який момент.

Псакі сказала, що інших світових лідерів не повинні бентежити заяви Байдена, які часто випереджають офіційні заяви США — спочатку про військові злочини, а тепер про геноцид.

– Я не думаю, що когось бентежать звірства, які ми бачимо в Україні, – сказала вона.

Псакі додала, що президент Путін прямо зараз жорстоко нападає на цивільне населення і жорстоко поводиться з Україною.

Вона сказала, що навіть офіційне визнання геноциду не обов’язково змінить політику США.

– Це не змінить політику. Були б зроблені міжнародні зусилля для вивчення цього питання і розслідування на міжнародному рівні. Це часто займає багато років, – зазначила Псакі.

У свою чергу, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що, ймовірно, Сполучені Штати в кінцевому підсумку визначать, що в Україні був здійснений геноцид.

Нуланд зазначила, що президент США Джо Байден говорив від чистого серця, коли назвав те, що відбувається в Україні, геноцидом з боку РФ та її сил.

Нуланд заявила, що в США існує процес збору доказів, який триває довгий час, аби зробити офіційне урядове визначення геноциду.

– Але я збираюся передбачити, що заява президента Байден про геноцид, в кінцевому рахунку, буде визнана, після збору доказів. Те, що відбувається на місцях в Україні, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії своїми силами знищити Україну та її цивільне населення, – сказала Нуланд.

На питання, чому санкції не надали стримуючого впливу на президента РФ, Нуланд відповіла, що Путін не піклується про свій народ та свою країну, він піклується тільки про свої власні імперські амбіції.