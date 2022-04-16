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Мешканцям оточених військами РФ міст України загрожує голодна смерть – ООН

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мешканцям оточених військами РФ міст України загрожує голодна смерть – ООН

В ООН закликали забезпечити безперешкодний доступ до мирних жителів України, які перебувають у містах, окупованих російськими військами. Відсутність надання гуманітарної допомоги є найбільшою перешкодою для порятунку українців, які перебувають у зруйнованих населених пунктах.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, жителям оточених ворожою армією міст може загрожувати голодна смерть. Зокрема, у Маріуполі закінчуються останні запаси їжі та води.

– Ми закликаємо надати нам необхідний доступ, щоб зв’язатися з людьми у містах, які перебувають в облозі. Люди страждають та вмирають від голоду, – заявив виконавчий директор ВПП ООН Девід Бізлі.

Російські війська оточили Маріуполь понад два тижні тому, до міста не може доїхати гуманітарна допомога. Миколаїв також залишається недоступним через активні бойові дії. В ООН висловили стурбованість ще про декілька міст на сході України.

Цього тижня Всесвітня продовольча операція ООН розширила гуманітарну допомогу у зруйнованих містах – Бучі, Гостомелі, Бородянці та Ірпені під Києвом. Очільник ВПП Девід Бізлі на власні очі побачив руйнування у Бучі, які залишили після себе російські війська.

– Я шокований. Жах війни тут настільки помітний. Я з жахом думаю, що пережили ці люди. Але я бачу надію. Я бачу, що громада працює для очищення та відновлення міст. Ми повинні підтримувати цей процес, – сказав очільник ВВП ООН.

Зараз ВПП надала продовольчу допомогу 1,4 млн людей в Україні. В ООН наголосили, що ключове завдання – отримати доступу для надання гуманітарної допомоги у Маріуполь та інші окуповані міста України.

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Джерело: ВПП ООН

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Фото: Getty Images

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