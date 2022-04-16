Зеленський просить Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з прямим закликом, щоб Америка визнала Росію державою-спонсором тероризму. Це накладе на РФ одну з найпотужніших санкцій в американському арсеналі.

Запит Зеленського надійшов під час нещодавньої телефонної розмови лідерів двох країн. Байден заявив президенту України, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

– Першочергово наша увага зосереджена на тому, щоб зробити все можливе для швидкого завершення цієї війни. Ми хочемо припинити страждання українського народу, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Визнання Росією державою-спонсором тероризму може мати низку наслідків. Серед них – запровадження економічних санкцій проти інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви у США (включаючи нерухомість), заборону експорту різних товарів (які мають як комерційне, так і військове призначення).

Відповідне визнання може бути застосовано до будь-якої країни, яка неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму, згідно з інформаційним листом Держдепартаменту США. Зараз у цьому списку перебувають чотири країни: Північна Корея, Куба, Іран та Сирія.