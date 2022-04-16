Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 52 день війни
Вбили Вбили
200 дітей
Поранили Поранили
>360 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Зеленський просить Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – ЗМІ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з прямим закликом, щоб Америка визнала Росію державою-спонсором тероризму. Це накладе на РФ одну з найпотужніших санкцій в американському арсеналі.

Запит Зеленського надійшов під час нещодавньої телефонної розмови лідерів двох країн. Байден заявив президенту України, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

– Першочергово наша увага зосереджена на тому, щоб зробити все можливе для швидкого завершення цієї війни. Ми хочемо припинити страждання українського народу, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Визнання Росією державою-спонсором тероризму може мати низку наслідків. Серед них – запровадження економічних санкцій проти інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви у США (включаючи нерухомість), заборону експорту різних товарів (які мають як комерційне, так і військове призначення).

Відповідне визнання може бути застосовано до будь-якої країни, яка неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму, згідно з інформаційним листом Держдепартаменту США. Зараз у цьому списку перебувають чотири країни: Північна Корея, Куба, Іран та Сирія.

Читайте
Шантажують "міжнародною безпекою": РФ погрожує країнам, які допомагають Україні озброєнням

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: The Washington Post

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка