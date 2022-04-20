Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні у середу, 20 квітня, офіційно схвалив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів.

Тепер справу буде передано міністру внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател для вирішення, хоча засновник WikiLeaks ще має право оскаржити рішення суду.

Ассандж слухав оголошення вироку через відеозв’язок із в’язниці Белмарш, а його прихильники зібралися біля будівлі суду, вимагаючи його звільнення.

Його адвокати мають чотири тижні, щоб подати заяву Пател, а також можуть подати апеляцію до Високого суду.

США попросили британську владу надати дозвіл на екстрадицію Ассанджа, щоб він міг постати перед судом за 18 звинуваченнями у шпигунстві та змові з метою зламу урядових комп’ютерів.

Американська прокуратура стверджує, що Ассанж незаконно допоміг аналітику з розвідки армії США Челсі Меннінг викрасти секретні дипломатичні та військові файли, які пізніше опублікував WikiLeaks.

Прихильники та адвокати 50-річного Ассанжа заявляють, що він діяв як журналіст і має право на захист свободи слова за публікацію документів, які викривають військові злочини США в Іраку та Афганістані. Вони стверджують, що його справа політично мотивована.

Адвокати Ассанжа кажуть, що йому може загрожувати до 175 років ув’язнення, якщо його визнають винним у США, хоча американська влада заявила, що вирок, ймовірно, буде менш жорстким.

У грудні 2021 року Високий суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанджа до США, але його юристи подали апеляцію.