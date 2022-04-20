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Союзників НАТО можуть залучити до забезпечення евакуації цивільних з Маріуполя – Нуланд

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вікторія Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що НАТО може взяти участь у безпечній евакуації мирних жителів із Маріуполя.

— Була певна надія, що росіяни можуть дозволити безпечний прохід цивільним особам і пораненим солдатам з Маріуполя, – сказала вона у середу.

Нуланд додала, що, на її переконання, якщо це станеться, “у цьому випадку будуть залучені союзники по НАТО”.

Проте такі домовленості “неодноразово руйнувалась”, і врешті-решт саме росіяни мають дозволити безпечний прохід, наголосила Нуланд.

— Облога Маріуполя говорить про жорстокість цієї війни та військові злочини, які здійснює Володимир Путін, – констатує заступниця Держсекретаря США.

18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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