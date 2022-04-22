Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО в найближчі тижні

Уряд Фінляндії найближчими тижнями надішле заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомив колишній голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя. Швеція також незабаром може прийняти рішення про вступ.

21 квітня фінські парламентарії зустрілися у Стокгольмі зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів із закордонних справ та оборони, а також з міністром закордонних справ Анн Лінде та міністром оборони Петером Хультквістом.

– Я поінформував шведську сторону, що у Фінляндії більшість громадян підтримують членство в НАТО. Це означає, що ми відправимо заявку на вступ до Альянсу найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи я вважаю це хорошою або поганою справою, – сказав Туоміоя.

Водночас фінський депутат Юсі Халла-ахо розповів, що шведів цікавив процес та ухвалення рішення Фінляндією у зв’язку з можливим членством у НАТО.

За його словами, в середині засідання фінського та шведського комітетів стало зрозумілим, що шведський уряд намагається прискорити власний процес вступу в НАТО.

Джерело: Helsingin Sanomat