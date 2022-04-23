Чехія подала заявку на місце Росії у Раді ООН з прав людини

Чехія прагне замінити Росію в Раді ООН з прав людини після того, як 7 квітня її членство призупинено у зв’язку із повідомленнями про вбивства армією РФ мирних жителів в Україні. Країна вже подала офіційну заявку.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у Twitter.

– Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом чеського уряду, – йдеться у заяві МЗС.

Rusko musí nést odpovědnost za agresi, lidské utrpení a ničení na Ukrajině ????????. Proto bylo pozastaveno jeho členství v Radě OSN pro lidská práva. Česko chce Rusko v Radě nahradit, kandidaturu jsme právě podali. Podpora lidských práv je prioritou české vlády. Naše závazky ⬇️ pic.twitter.com/r64y6oITMx — MZV ČR (@mzvcr) April 22, 2022

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Вибори нової країни до складу Ради ООН з прав людини відбудуться найближчими тижнями. Процедура завершиться до червневої сесії цієї структури. Ймовірно, місце РФ займе одна з країн Східної Європи.

7 квітня Генеральна асамблея ООН виключила Росію із Ради з прав людини. У ході голосування 93 країни проголосували за призупинення членства РФ у РПЛ, коли голоси проти віддали лише 24 країни. Утрималися від голосування 58 країн.

Без Росії в РПЛ ООН залишається 46 членів.