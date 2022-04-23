Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Чехія подала заявку на місце Росії у Раді ООН з прав людини

Валентина Летяк редакторка стрічки
штаб-квартира ООН

Чехія прагне замінити Росію в Раді ООН з прав людини після того, як 7 квітня її членство призупинено у зв’язку із повідомленнями про вбивства армією РФ мирних жителів в Україні. Країна вже подала офіційну заявку.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у Twitter.

– Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом чеського уряду, – йдеться у заяві МЗС.

 

Related video

Вибори нової країни до складу Ради ООН з прав людини відбудуться найближчими тижнями. Процедура завершиться до червневої сесії цієї структури. Ймовірно, місце РФ займе одна з країн Східної Європи.

7 квітня Генеральна асамблея ООН виключила Росію із Ради з прав людини. У ході голосування 93 країни проголосували за призупинення членства РФ у РПЛ, коли голоси проти віддали лише 24 країни. Утрималися від голосування 58 країн.

Без Росії в РПЛ ООН залишається 46 членів.

Читайте
Росію не переобрали до низки органів ООН - Кислиця

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка