Членство Російської Федерації у Раді ООН з прав людини призупинено рішенням Генасамблеї.

Під час голосування в рамках Генеральної асамблеї ООН “за” виключення Росії проголосувало 93 країни, коли “проти” віддали свої голоси лише 24 держав. Ще 58 країн-членів ООН утримались від голосування.

Для прийняття рішення необхідно було дві третини голосів усіх членів Генасамблеї.

У проєкті резолюції висловлюється “серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні”, зокрема через повідомлення про порушення прав з боку РФ.

Без Росії в РПЛ ООН залишається 46 членів.

Перед голосуванням за трибуною ГА ООН виступив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця.

– Через декілька хвилин ви матимете шанс довести, що ви не байдужі спостерігачі. Все що вам потрібно зробити – натиснути кнопу “за”. Цим ви врятуєте Ради з прав людини, врятуєте багатьох людей у всьому світі та в Україні. Якщо ж ви натиснете “проти”, тоді це буде подібно тому, що ви натиснули на курок. Це означатиме червону крапку на екрані. Червоний – це колір крові, які гинуть, які ні в чому не винні. І ось ці червоні крапки на цьому екрані, їх зображення будуть з вами та всіма нами, допоки нас не підведе сама пам’ять, – заявив постпред України при ООН.

Раніше Росія намагалась залякати країни, що голосування “за” або утримання буде розглядатися як “недружній жест” з наслідками для двосторонніх зв’язків.

Раніше більшість депутатів Європарламенту проголосували за резолюцію, яка закликає виключати Росію з міжнародних організацій – Інтерпола, Світової організації торгівлі, ЮНЕСКО та G20.

Джерело: ГА ООН

Фото: Скріншот з відео