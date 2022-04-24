Туреччина закрила небо для військових літаків РФ, які прямують до Сирії

Туреччина закрила повітряний простір для всіх російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, небо Туреччини тепер закрите для всіх російських повітряних суден, які перевозять військових РФ до Сирії. Очільник МЗС Туреччини зазначив, що Росія мала дозвіл на три місяці – до квітня 2022 року.

– Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків і навіть для цивільних літаків, які прямували в Сирію та доставляли солдатів. Ми давали дозвіл на три місяці. У них був дозвіл до квітня. Наш президент також сказав Путіну. Потім польоти припинилися. Ми продовжили процес як у Монтре, так й інші питання. Ми робимо це через діалог, – повідомив міністр закордонних справ Туреччини.

Говорячи про діалог між Росією та Україною, очільник МЗС Туреччини звернув увагу на переговори, що тривають.

– Зараз є вичерпний текст, який вони обговорюють. Крім того, між лідерами працює закрита дипломатія. Ми бачимо, що в цьому процесі є проєкт спільної декларації, – сказав він.

Мевлют Чавушоглу зазначив, що якщо у переговорах буде досягнутий прогрес, тоді глава Кремля Путін і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися у Туреччині.

Джерело: TRT Haber