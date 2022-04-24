Українці виграють битву на полі бою: у Держдепі розповіли завдяки чому

Це буде перемога України та стратегічна поразка Росії. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у розмові із журналісткою BBC Софі Раворт.

— Те, що ми бачили від наших українських партнерів, – це не що інше, як перемога на полі бою. Зараз вони (українці, – Ред.) виграють битву за Україну. І це не дивно, бо вони борються наполегливо та рішуче, – сказав Прайс.

Він зазначив, що величезну допомогу у безпеці Україні надають США та ще близько 30 країн з усього світу.

— Це буде перемога України і стратегічна поразка Росії. Коли б це не сталося. Ми впевнені, що це відбудеться, – сказав він.

На запитання Раворт, чи готові США надіслати важке наступальне озброєння, щоб відтіснити російських солдатів від території України, Прайс сказав:

— Ми оголосили вчора про ще один транш допомоги у сфері безпеки у розмірі $800 млн. Ми надаємо саме те, що їм потрібно для цього нового типу битви, яка розгорнеться на Донбасі та на півдні. Ми впевнені, що завдяки нашій постійній підтримці, рішучості та завзятості, які продемонстрували наші українські партнери, вони вийдуть переможцями, – наголосив Прайс.

21 квітня Сполучені Штати оприлюднили свій новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення на територію України.

Цього разу вони спрямовані на ключовий комерційний банк, глобальну мережу та на понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим.