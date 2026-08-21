У п’ятницю, 20 серпня, на Арсенальній площі у Києві відкрили вуличну виставку під назвою З поверненням, Провіднику!, присвячену Євгену Коновальцю та спадкоємності української військової традиції.

Третій армійський корпус представив рідкісні зразки військової техніки часів Визвольних змагань 1917-1921 років, яку відновлювали сучасні українські військові. Побачити експозицію можна безкоштовно до 20 вересня.

Виставка на честь Євгена Коновальця у Києві

Проєкт З поверненням, Провіднику! приурочений до повернення в Україну праху полковника Армії УНР, командира Корпусу Січових стрільців, засновника та першого очільника ОУН Євгена Коновальця. Його прах перебував у Роттердамі протягом 88 років.

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Виставку відкрили на Арсенальній площі невипадково. Саме тут у січні 1918 року, біля заводу Арсенал, гармати Січових стрільців вели вогонь по позиціях більшовиків та допомогли вибити їх з укріплень під час повстання на заводі.

Експозиція стала продовженням урочистої містерії спадкоємності українського війська, яку Третій армійський корпус провів 13 серпня.

За задумом організаторів, проєкт має показати тяглість української військової традиції та познайомити більше українців із постаттю Євгена Коновальця.

– Спадкоємність – це, передусім, дія. Це коли сучасні військові власними руками повертають до життя техніку своїх попередників. Коли покоління, розділені століттям, зустрічаються в одному місці – на захисті України. Ми продовжуємо справу Січових стрільців і зробимо все, щоб завершити їхню боротьбу перемогою, – заявив заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Зауважимо, що з п’ятниці до неділі з 16:00 до 20:00 Хорунжа служба Третього армійського корпусу проводитиме відкриті лекції та екскурсії виставкою.

Таким чином, відвідувачі зможуть не лише побачити відновлену військову техніку часів УНР, а й дізнатися більше про Євгена Коновальця, Січових стрільців та українські Визвольні змагання 1917-1921 років.

Панцерник Отаман Коновалець: що відомо про унікальний експонат

Один із центральних експонатів виставки – панцерник Austin Отаман Коновалець.

Машину виготовили у Великій Британії для Російської імперії під час Першої світової війни. Згодом її захопили українські військові та передали до 2-го Подільського автопанцирного дивізіону Дієвої армії УНР. Панцерник використовували у боях проти більшовицьких і білогвардійських військ.

До наших днів від машини збереглися лише рама та частини корпусу. Решту відновили за історичними технологіями бійці 53-ї резервної роти Третьої окремої штурмової бригади та 512-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону.

Саме на артилерійському лафеті цього панцерника 13 серпня перевозили домовину з прахом Євгена Коновальця.

Броньовик Федір Черник: як відновили після окупації

Ще один експонат із незвичайною історією – панцерник Austin 2-ї серії Федір Черник, названий на честь сотника Січових стрільців.

Броньовик із протикульовим захистом та двома кулеметами перебував на озброєнні автопанцирного дивізіону Корпусу Січових стрільців та використовувався у бойових діях.

Військовослужбовці Третього армійського корпусу знайшли машину у Сухолуччі в критично занедбаному стані. Під час російської окупації його переховували у лісах і болотах, через що він повністю втратив хід.

На відновлення знадобилося лише 20 днів. Військові провели капітальний ремонт двигуна та кузова, замінили навісне обладнання й виготовили нові задні гальма.

Гармата часів УНР зі слідами реальних боїв

Також на Арсенальній площі представили трьохдюймову гармату зразка 1908 року, виготовлену на Обухівському заводі у Санкт-Петербурзі.

Вона збереглася у майже автентичному вигляді. Оригінальними залишилися ствол, колеса та броньовий щит.

Під час реставрації на гарматі та передку навмисно не прибирали сліди від уламків, зберігши їх як свідчення участі зброї у реальних боях.

Фото: Третій армійський корпус

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