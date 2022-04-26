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Історична зустріч: у ФРН понад 40 країн розпочали обговорення гарантій безпеки України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Історична зустріч: у ФРН понад 40 країн розпочали обговорення гарантій безпеки України

На німецькій авіабазі Рамштайн розпочалася зустріч представників із понад 40 країн, у результаті якої будуть скоординовані дії щодо надання гарантій безпеки для України.

Про це міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– Ми щойно розпочали історичну зустріч – понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти у боротьбі проти несправедливого вторгнення Росії, – написав американський міністр Остін.

Він додав, що головною метою зустрічі є отримати “загальне та прозоре” розуміння того, які короткострокові та довгострокові гарантії безпеки будуть оголошені для України.

На зустрічі, крім представників країн Європи та США, було помічено присутність міністра оборони України Олексія Резнікова.

Як повідомлялося раніше, на зустрічі обговорюватиметься, зокрема, надання озброєння для України для підтримки

Раніше в США вже неодноразово зазначали, що попри технологічну та чисельну перевагу ЗС РФ над ЗСУ, Україна має високий бойовий дух, знання своїх територій, а також креативність використання озброєння.

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Джерело: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

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