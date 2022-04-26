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Факти / Світ / Світові новини

Ніхто не хоче Третьої світової війни – МЗС Китаю

Валентина Летяк редакторка стрічки
китай

Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь запевнив, що Китай не зацікавлений у початку Третьої світової війни.

Так він відповів на запитання журналістів про те, що робитиме КНР у зв’язку з тим, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про реальну загрозу Третьої світової війни.

– Ніхто не хоче, щоб розпочалася Третя світова війна. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлять спокій та стриманість, не допустять ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не змусять Європу та світ платити велику ціну, – сказав китайський дипломат.

На його думку, сторони конфлікту зараз мають насамперед підтримувати діалог та переговори, щоб запобігти його розширенню та затягуванню.

– Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову опинилася у вирі геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою, – додав Веньбінь.

Днями в Офісі президента заявили, що застосування РФ проти України ядерної зброї безальтернативно потягне за собою втручання НАТО та Китаю.

Джерело: Huanqiu

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Фото: Depositphotos

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