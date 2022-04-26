Міноборони України: вибухи у Придністров’ї – це спланована провокація спецслужб РФ

Вибухи у столиці невизнаної світом Придністровської Молдавської республіки – це спланована провокація російських спеціальних служб. Внаслідок надзвичайної події будівлі пошкоджені, а вікна вибиті.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого Міністерства державної безпеки та філіалу російської Федеральної служби безпеки у невизнаній ПМР.

Внаслідок інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети, ймовірно, використані РПГ-22 та РПГ-27, зазначили у Міністерстві оборони.

– Однак для керівництва “ПМР” ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій “ПМР” Вадим Шмаленко звернувся з листом до глави Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста”. З вказанням найменування об’єкту, адреси розміщення, типу захисної споруди, – йдеться у повідомленні.

У разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення. Тобто ще за три дні до інциденту, керівники “ПМР” вже готувались до його проведення, подбавши про облаштування захищеного та комфортного бункеру, додали у Міноборони України.