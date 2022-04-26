НАТО завжди стоятиме на принципах політики відкритих дверей – Остін про членство України

У майбутньому Україна знову робитиме все для членства у НАТО, проте наразі найголовніше, щоб президент країни-агресора Володимир Путін вирішив покласти край повномасштабній війні на території нашої держави.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про це під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів про можливість України згодом стати членом Північноатлантичного Альянсу.

– Це буде суверенне рішення України. Я думаю, що НАТО завжди стоятиме на принципах політики відкритих дверей. Я не хочу спекулювати про те, що може статися. Я вірю, що в майбутньому, якщо буде можливість, Україна знову попросить членство в НАТО, – переконаний міністр оборони США.

Він вважає, що спершу потрібно завершити повномасштабну російську агресію на території України – для цього потрібно, щоб президент РФ Володимир Путін вирішив закінчити війну проти нашої держави.

– Путін – той, хто розпочав її, що було необґрунтовано. Звичайно, це буде його рішення про деескалацію та повернення за стіл переговорів. Ми всі хочемо побачити, що це станеться, – наголосив Ллойд Остін.