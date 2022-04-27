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Факти / Світ / Світові новини

Путін не налаштований на конструктивні переговори – Блінкен

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в США не бачать жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на конструктивні переговори.

Про це повідомляє НВ, з посиланням на Голос Америки.

Під час свого виступу у сенатському Комітеті з міжнародних справ Блінкен наголосив, що США прискорюють постачання зброї Україні, і тепер цей процес займатиме лише 72 год після отримання запиту від України.

– Сьогодні територія, яку вважав здатним захопити російський уряд за якихось кілька тижнів ще два місяці тому, міцно належить Україні, — наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що мета Вашингтона — переконатися, що Україна має можливість відбити російську агресію і зміцнити свої позиції за столом переговорів.

Блінкен також додав, що під час переговорів з РФ, незадовго до вторгнення в Україну, стало зрозуміло, що скарги Путіна на вступ України до НАТО були лише приводом.

– З власних слів президента Путіна було цілком зрозуміло, що ніколи не йшлося про потенційний вступ України до НАТО. Він із самого початку був переконаний, що Україна не має права бути суверенною, незалежною країною, — додав він.

Блінкен підтвердив відданість США допомагати Україні та українцям.

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– Я пишаюся тим, що Сполучені Штати зробили на підтримку українського уряду та народу України, і ще твердіше впевнений у тому, що ми маємо продовжувати це робити, — сказав Блінкен.

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Фото: Getty Images

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