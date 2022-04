Президент Джо Байден заявив, що США не дозволять Росії, яка намагається обходити санкції, залякувати чи шантажувати союзників Сполучених Штатів.

Так Байден у Twitter прокоментував відмову Росії постачати газ Болгарії та Польщі.

Він розповів, що наразі США працюють з такими країнами, як Катар, Південна Корея та Японія.

Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies.

Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression.

— President Biden (@POTUS) April 29, 2022