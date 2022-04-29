Президент Джо Байден заявив, що США не дозволять Росії, яка намагається обходити санкції, залякувати чи шантажувати союзників Сполучених Штатів.

Так Байден у Twitter прокоментував відмову Росії постачати газ Болгарії та Польщі.

– Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам відрізати постачання енергоресурсів. Я маю прояснити: ми не дозволимо Росії залякувати або шантажувати, щоб обійти санкцій. І ми не дозволимо їй використати свою нафту, щоб уникнути наслідків своєї агресії, – наголосив американський президент.

Він розповів, що наразі США працюють з такими країнами, як Катар, Південна Корея та Японія.

Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies. Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression. — President Biden (@POTUS) April 29, 2022

Ці країни підтримали заходи для допомоги європейським союзникам, яким Кремль погрожує газовим шантажем, задовольнити їхні енергетичні потреби.

– Агресія та погрози не переможуть, – сказав Джо Байден.

А ще він нагадав, що минулого року в США ввели в експлуатацію більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж будь-коли в історії. Тієї кількості достатньо для живлення 56 мільйонів будинків.

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Таким чином американський президент наголошує на важливості переходу країн світу на відновлювальні джерела енергетики.

27 квітня повідомлялося, що Газпром услід за Польщею призупинив постачання газу до Болгарії. Причиною цього рішення назвали те, що компанія Булгаргаз відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Польща і Болгарія отримують газ від своїх сусідів по ЄС.