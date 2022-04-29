Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Ми не дозволимо РФ залякувати чи шантажувати наших союзників – Байден

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент Джо Байден заявив, що США не дозволять Росії, яка намагається обходити санкції, залякувати чи шантажувати союзників Сполучених Штатів.

Так Байден у Twitter прокоментував відмову Росії постачати газ Болгарії та Польщі.

– Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам відрізати постачання енергоресурсів. Я маю прояснити: ми не дозволимо Росії залякувати або шантажувати, щоб обійти санкцій. І ми не дозволимо їй використати свою нафту, щоб уникнути наслідків своєї агресії, – наголосив американський президент.

Він розповів, що наразі США працюють з такими країнами, як Катар, Південна Корея та Японія.

Ці країни підтримали заходи для допомоги європейським союзникам, яким Кремль погрожує газовим шантажем, задовольнити їхні енергетичні потреби.

– Агресія та погрози не переможуть, – сказав Джо Байден.

А ще він нагадав, що минулого року в США ввели в експлуатацію більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж будь-коли в історії. Тієї кількості достатньо для живлення 56 мільйонів будинків.

Related video

Таким чином американський президент наголошує на важливості переходу країн світу на відновлювальні джерела енергетики.

27 квітня повідомлялося, що Газпром услід за Польщею призупинив постачання газу до Болгарії. Причиною цього рішення назвали те, що компанія Булгаргаз відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Польща і Болгарія отримують газ від своїх сусідів по ЄС.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка