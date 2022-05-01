Обговорили фінансову та гуманітарну допомогу: Пелосі розповіла про візит до Києва

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі провела пресконференцію у Польщі, де розповіла про результати візиту в Україну.

Своїм приїздом Пелосі хотіла надіслати чіткий меседж світу, що Америка стоїть з Україною.

Про це Пелосі розповіла під час пресконференції.

Пелосі очолювала першу офіційну делегацію Конгресу США, яка відвідала Україну після початку російського вторгнення.

– Америка стоїть з Україною, ми стоїмо з Україною, поки перемога не буде здобута, і ми стоїмо з НАТО, – повідомила Пелосі журналістам у Ряшеві, після візиту до України.

Пелосі розповіла, що під час візиту, який тривав трохи більше трьох годин, вони з Зеленським обговорювали гуманітарну та фінансову допомогу.

Вона зазначила, що для неї велика честь зустрітися із Зеленським і передати йому послання єдності від Конгресу США та послання вдячності.