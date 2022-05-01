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Путін зруйнував світовий порядок у Європі, покладатися на його обіцянки не можна – Бербок

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Путін зруйнував світовий порядок у Європі, покладатися на його обіцянки не можна – Бербок

Необхідна умова для міцного миру в Україні та Європі – це виведення всіх російських солдатів із захопленої Кремлем української території.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Ліга.Новини.

– Наша мета – мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком.

Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів, – заявила вона.

Бербок також наголосила, що як би комусь не хотілося, повернення до політичних відносин з РФ, які були до 24 лютого, не буде.

– Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна, – пояснила вона.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначила, що зараз потрібно допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Росії та убезпечитися від майбутніх нападів.

– Лише коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир, – сказала Бербок.

Вона наголосила, що санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі виведення Росією усіх військ з України.

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Фото: Getty Images

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