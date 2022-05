Азербайджан закрив свій повітряний простір для військових літаків РФ – ЗМІ

Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. Про це повідомляє видання The Azeri Times.

Через це російські військові літаки, які перевозили військові вантажі з Вірменії до Росії, були змушені пролетіти над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.

Azerbaijan closed its airspace to Russian military airplanes. As a result, Russian military aircrafts carrying military cargo from #Armenia to #Russia forced to fly over #Iran and Caspian Sea en route to Rostov. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN

