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Факти / Світ / Світові новини

Азербайджан закрив свій повітряний простір для військових літаків РФ – ЗМІ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
уряд Азербайджану

Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. Про це повідомляє видання The Azeri Times.

Через це російські військові літаки, які перевозили військові вантажі з Вірменії до Росії, були змушені пролетіти над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.

Після закриття неба над Азербайджаном Москві доведеться використовувати повітряний простір над Іраном та Іраком.

Видання зазначає, що ані в азербайджанському, ані в російському урядах цю інформацію поки не підтвердили. Але російські військові літаки, які летять з Вірменії до Росії, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.

Наприкінці квітня Туреччина тимчасово закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків із пунктами призначення в Сирії.

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За словами очільника турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, повідомлення було надіслано російській стороні у березні. До квітня у Москви був час, щоб внести відповідні коригування.

Джерело: The Azeri Times

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Фото: Depositphotos

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