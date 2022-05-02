Азербайджан закрив свій повітряний простір для військових літаків РФ – ЗМІ

Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. Про це повідомляє видання The Azeri Times.

Через це російські військові літаки, які перевозили військові вантажі з Вірменії до Росії, були змушені пролетіти над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.

Azerbaijan closed its airspace to Russian military airplanes. As a result, Russian military aircrafts carrying military cargo from #Armenia to #Russia forced to fly over #Iran and Caspian Sea en route to Rostov. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN — The Azeri Times (@AzeriTimes) May 1, 2022

Після закриття неба над Азербайджаном Москві доведеться використовувати повітряний простір над Іраном та Іраком.

Видання зазначає, що ані в азербайджанському, ані в російському урядах цю інформацію поки не підтвердили. Але російські військові літаки, які летять з Вірменії до Росії, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.

Наприкінці квітня Туреччина тимчасово закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків із пунктами призначення в Сирії.

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За словами очільника турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, повідомлення було надіслано російській стороні у березні. До квітня у Москви був час, щоб внести відповідні коригування.

Джерело: The Azeri Times