Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц не відмовляться від підтримки територіальної цілісності України, незважаючи на спроби Росії окупувати частини українських територій.

Про це йдеться у канцелярії німецького канцлера за підсумками розмови з американським лідером.

У центрі уваги розмови Байдена і Шольца була агресивна війна Росії проти України.

Зазначається, що окрім військової ситуації в Україні сторони також обговорили рівень підтримки Києва.

– Вони погодилися, що Україна має продовжувати отримувати суттєву та постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону, – йдеться у повідомленні.

Канцлер ФРН та президент США наполегливо зажадали від Росії негайно припинити бойові дії в Україні: вивести свої війська і цим відновити територіальну цілісність та суверенітет України.

– Канцлер Німеччини та американський президент підкреслили, що вони не визнають жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України, і що вони не мають легітимності, – йдеться у повідомленні.

Обидва лідери рішуче засудили нещодавні заяви російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва.

Related video

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм колегою з Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром актуальну ситуацію в Україні, запропонувавши йому відвідати нашу країну. Раніше канцлер Шольц відмовлявся від приїзду в Україну саме через невеликий скандал між українським та німецьким президентами.

Джерело: Die Bundesregierung