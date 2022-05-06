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Байден та Шольц пообіцяли не визнавати перегляд кордонів України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Байден та Шольц пообіцяли не визнавати перегляд кордонів України

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц не відмовляться від підтримки територіальної цілісності України, незважаючи на спроби Росії окупувати частини українських територій.

Про це йдеться у канцелярії німецького канцлера за підсумками розмови з американським лідером.

У центрі уваги розмови Байдена і Шольца була агресивна війна Росії проти України.

Зазначається, що окрім військової ситуації в Україні сторони також обговорили рівень підтримки Києва.

– Вони погодилися, що Україна має продовжувати отримувати суттєву та постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону, – йдеться у повідомленні.

Канцлер ФРН та президент США наполегливо зажадали від Росії негайно припинити бойові дії в Україні: вивести свої війська і цим відновити територіальну цілісність та суверенітет України.

– Канцлер Німеччини та американський президент підкреслили, що вони не визнають жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України, і що вони не мають легітимності, – йдеться у повідомленні.

Обидва лідери рішуче засудили нещодавні заяви російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм колегою з Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром актуальну ситуацію в Україні, запропонувавши йому відвідати нашу країну. Раніше канцлер Шольц відмовлявся від приїзду в Україну саме через невеликий скандал між українським та німецьким президентами.

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Джерело: Die Bundesregierung

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Фото: Getty Images

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