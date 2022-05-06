Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц не відмовляться від підтримки територіальної цілісності України, незважаючи на спроби Росії окупувати частини українських територій.
Про це йдеться у канцелярії німецького канцлера за підсумками розмови з американським лідером.
У центрі уваги розмови Байдена і Шольца була агресивна війна Росії проти України.
Зазначається, що окрім військової ситуації в Україні сторони також обговорили рівень підтримки Києва.
– Вони погодилися, що Україна має продовжувати отримувати суттєву та постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону, – йдеться у повідомленні.
Канцлер ФРН та президент США наполегливо зажадали від Росії негайно припинити бойові дії в Україні: вивести свої війська і цим відновити територіальну цілісність та суверенітет України.
– Канцлер Німеччини та американський президент підкреслили, що вони не визнають жодних кроків, що суперечать територіальному суверенітету та цілісності України, і що вони не мають легітимності, – йдеться у повідомленні.
Обидва лідери рішуче засудили нещодавні заяви російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм колегою з Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром актуальну ситуацію в Україні, запропонувавши йому відвідати нашу країну. Раніше канцлер Шольц відмовлявся від приїзду в Україну саме через невеликий скандал між українським та німецьким президентами.
Джерело: Die Bundesregierung