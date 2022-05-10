Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Рада безпеки ООН

Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили з неї через війну проти України.

– Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року, – сказано у повідомленні Ради ООН у соціальних мережах.

Водночас у МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.

Зазначимо, що 7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини – виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

Після цього Чехія подала заявку на місце Росії у Раді ООН з прав людини. У МЗС країни зазначали, що РФ повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні, тому її членство й було призупинено.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка