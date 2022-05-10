Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили з неї через війну проти України.

– Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року, – сказано у повідомленні Ради ООН у соціальних мережах.

???? The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022

Водночас у МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.

Great news! Czechia has been elected to the @UN_HRC! On the Council, we will continue our work to promote and protect #HumanRights. — Czech MFA (@CzechMFA) May 10, 2022

Зазначимо, що 7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини – виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

Після цього Чехія подала заявку на місце Росії у Раді ООН з прав людини. У МЗС країни зазначали, що РФ повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні, тому її членство й було призупинено.