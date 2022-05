Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили з неї через війну проти України.

???? The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022