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Облитий фарбою посол РФ з їдкою посмішкою назвав різню у Бучі “інсценуванням”

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
сергій андрєєв у червоній фарбі

Історія з російським послом Сергієм Андрєєвим, якого облили у Варшаві червоною фарбою біля пам’ятника полеглим у Другій світовій війні, отримала продовження.

А точніше, з’явилися нові подробиці його спілкування зі ЗМІ після інциденту.

Коментуючи епізод із червоною фарбою, він заявив, що його облили солодким сиропом, який асоціюється у нього з з інсценуванням.

— У Бучі – інсценування і тут інсценування, – з уїдливою посмішкою сказав Андрєєв під крики Ганьба та Фашисти.

За його словами, російські солдати гинуть під час повномасштабного вторгнення в Україну заради того, щоб ніби “захистити Росію від агресії НАТО”.

9 травня у Варшаві посла РФ Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Інцидент стався, коли він намагався покласти вінок на цвинтарі радянських солдатів у польській столиці.

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Газета Wyborcza повідомила, що російському дипломату довелося покинути місце в супроводі поліції. До цього він сказав, що пишається президентом РФ Володимиром Путіним.

Фото: The Unpublished

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