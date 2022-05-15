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Факти / Світ / Світові новини

Україна може виграти цю війну – Столтенберг

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може виграти цю війну.

– Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають від Харкова, їх головний наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей,- відзначив генсек НАТО під час виступу перед журналістами через відеозв’язок.

Столтенберг додав, що українці мужньо захищають свою Батьківщину.

– Щоб допомогти їм у цьому, союзники виділили та надали Україні допомогу в безпеці на мільярди доларів.

За його словами, союзники висловили рішучу підтримку Україні та подальшого посилення НАТО щодо оборони та довгострокових наслідків війни.

Крім того, Столтенберг зазначив, що двері НАТО відкриті для Швеції та Фінляндії, назвавши їхнє рішення щодо вступу до Альянс історичним.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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