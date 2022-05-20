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США надасть Україні додаткову військову допомогу – Байден підписав указ

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
США надасть Україні додаткову військову допомогу – Байден підписав указ

Президент США Джо Байден погодив виділення додаткової військової допомоги для України. Про підписання відповідного указу в Білому домі повідомили 19 травня.

До нового пакету військової допомоги Україні увійдуть американські радари та артилерійські боєприпаси.

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– Cьогодні я оголошую ще один пакет допомоги, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою.

Ця зброя та техніка піде безпосередньо на передову лінію свободи в Україні, і підтверджуємо нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від російської агресії, – йдеться в указі.

Також Джо Байден підкреслив, що разом із союзниками США прагнуть забезпечити Україні економічну, продовольчу та гуманітарну допомогу, а також зміцнювати нашу державу – як на війні, так і за столом переговорів.

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Джерело: White House

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