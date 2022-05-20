Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року – Time

Травень, 20 в 0:51

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Про це повідомляє видання Time.

– Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України, – йдеться у повідомленні.

Президент України набрав більше 3,3 млн голосів і посів перше місце з 5% голосів.

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На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. У грудні минулого року саме Маск був названий Людиною року 2021 за версією журналу Time.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

А президент США Джо Байден посів п’яте місце із 3,1% голосів.

Список Time100 2022 року, оприлюднять 23 травня.