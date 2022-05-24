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РФ намагається оточити Сєвєродонецький напрямок, ЗСУ контролюють фронт – британська розвідка

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ намагається оточити Сєвєродонецький напрямок, ЗСУ контролюють фронт – британська розвідка
Фото: Міноборони

Країна-агресор Росія посилила інтенсивність агресивних дій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північний та південний регіони від місця бойових дій розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

За даними розвідки Великої Британії, захоплення Сєвєродонецького напрямку призведе до окупації всієї Луганської області України.

Якщо лінія фронту на Донбасі просунеться далі на захід, це лише розтягне військові сили Російської Федерації, які постануть перед подальшими труднощами щодо матеріально-технічного забезпечення своєї армії.

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За інформацією розвідки, українські захисники чинять героїчний опір, охопивши добре закріплені оборонні позиції. Сили Операції об’єднаних сил зберігають ефективне командування та контроль над фронтом.

Проте Російська Федерація досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів, йдеться у повідомленні британської розвідки.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

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