США та Британія відповіли на шантаж РФ щодо зняття санкцій в обмін на зерно з України

Травень, 25 в 22:18

Сполучені Штати не знімуть санкції з Росії як відповідь на обіцянки щодо експорту зерна з України.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 25 травня, а також міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

– Це зерно для всіх, для Лівії, Ємену. Люди у всьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю Росію вчинити правильно, гуманно – дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, давайте вчинимо правильно, – запропонував Бен Воллес.

Водночас спікер Держдепу США зазначив, що Вашингтон також не зніматиме санкції у відповідь на експорт зерна.

Зараз дивляться

– Ви вже чули з боку російських офіційних представників безліч брехні, дезінформації для вирішення проблеми з їжею у контексті глобальної продовольчої безпеки. Незважаючи на ці заяви, санкції США були створені саме з метою обійти тиск на постачання зерна… Отже, ми безперечно збережемо наші санкції у відповідь на порожні обіцянки (з боку РФ. – Ред.). Ми чули ці порожні заяви від Росії і раніше, – нагадав Нед Прайс.

Представник Держдепу США переконаний, що до заяв, які йдуть з боку РФ, слід ставитися скептично. Як приклад він навів заяви російських офіційних осіб, які говорили, що вторгнення РФ в Україну не планується.

Раніше у Кремлі заявили, що готові надати коридор для виходу з України суден із сільськогосподарським продовольством в обмін на скасування санкцій та розмінування всіх українських портів.

Джерела: Standard, U.S. Department of State