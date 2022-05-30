Травень, 30 в 16:58

Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти Росії. Про це заявив у понеділок, 30 травня, президент США Джо Байден.

Відповідна заява була зроблена після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується відправити Києву передові реактивні системи великої дальності.

— Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти Росії, — сказав Байден під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Водночас незрозуміло, яку саме систему мав на увазі Байден у своїх висловлюваннях.

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Український уряд закликав Захід надати зброю великої дальності, щоб переломити хід повномасштабного вторгнення, яке триває вже четвертий місяць.

У п’ятницю, 27 травня, телеканал CNN і газета The Washington Post повідомили, що адміністрація Байдена схиляється до відправки системи РСЗВ та високомобільної артилерійської ракетної системи, відомої як HIMARS, як частини ширшого пакету військової допомоги Україні.

Наступного дня газета The New York Times із посиланням на американських посадовців також заявила, що Білий дім схвалив надання Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності. Журналісти схилялися, що це можуть бути M31 GMLRS, які найчастіше використовує Пентагон.