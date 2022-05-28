Травень, 28 в 13:38

Білий дім схвалив надання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, які можуть суттєво допомогти нашій державі в захисті територій на Донбасі.

Про це інформує видання The New York Times із посиланням на американських посадовців, які говорили на умовах анонімності. Про те, що адміністрація Джо Байдена “схиляється до надання Україні РСЗВ” у рамках більшого пакету військової допомоги, повідомляє й телеканал CNN.

За даними американських журналістів, про надання РСЗВ Вашингтон може оголосити вже наступного тижня.

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Зазначається, що таких далекобійних РСЗВ Збройні сили України зараз не мають. Озброєння, яке можуть передати США, включатиме мобільні ракетні установки, які стріляють значно далі, ніж пускові установки, які використовує українська армія.

Хоча офіційні особи не надали журналістам подробиць щодо того, про які саме РСЗВ йдеться, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Це високоточна зброя із супутниковим наведенням, чиї ракети містять таку ж кількість вибухівки, як 200-кілограмова авіабомба.

Ракети цієї РСЗВ можуть подолати відстань у понад 64 км, що значно перевищує радіус дії будь-якої артилерії, яку зараз використовує Україна. Згідно з доповіддю дослідницької служби Конгресу США, з 1998 року Пентагон витратив $5,4 млрд на купівлю понад 42 тис. таких ракет.

Крім того, за даними американських чиновників, Вашингтон планує включити в наступний пакет допомоги Україні реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS. Ці американські РСЗВ мають дальність стрільби понад 45 км (звичайними ракетами), 300 км (тактичною ракетою) та 500 км (оперативно-тактичними ракетами PrSM).

HIMARS може нести шість реактивних снарядів GMLRS або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Ці РСЗВ дуже мобільні й можуть швидко переміщуватися після вистрілу.

Кожна ракета завантажена в одноразову пускову трубу. Блок із шести ракет GMLRS може бути запущений протягом лічених секунд та завдає такої ж шкоди, як і авіаудар керованими бомбами. Загалом РСЗВ HIMARS мають суттєві переваги перед артилерійськими ракетними системами РФ, в яких ракети завантажуються по одній.

Сучасні далекобійні РСЗВ є ключових запитом Києва до США. Протягом останніх тижнів українські високопосадовці, зокрема й президент України Володимир Зеленський, закликали США надати ці системи. На думку української сторони, ці РСЗВ можуть змінити правила гри у розв’язаній РФ війні.

Однак у Білому домі вагалися, побоюючись, що Кремль розцінить надання Україні такої потужної зброї як подальшу ескалацію. Крім того, у Вашингтоні висловлювали занепокоєння, що українська сторона може застосувати нові РСЗВ для нанесення ударів по території РФ.

Побоювання виникли на тлі заяв російських офіційних осіб, що будь-яка загроза РФ “означатиме серйозну ескалацію”, а також що західні країни “роблять себе мішенню у війні, продовжуючи озброювати українців”. Після появи інформації про можливе надання Україні реактивних систем залпового вогню російські пропагандисти знову почали говорити про “перехід червоних ліній”.

За словами джерел, ще одне серйозне занепокоєння адміністрації Байдена полягало в тому, чи можуть США дозволити собі надати так багато високоякісної зброї, взятої з американських армійських запасів.

За інформацією офіційних осіб, із якими поспілкувалися журналісти, питання про постачання Україні РСЗВ було ключовим у порядку денному двох зустрічей у Білому домі минулого тижня. Одним із варіантів може бути надання Україні РСЗВ меншої дальності.

Як зазначають американські офіційні особи, навчання українських воїнів поводженню з новими РСЗВ не займе багато часу: ймовірно, близько двох тижнів.

За інформацією CNN, минулого тижня представники Пентагону зустрілися з генеральним директором військово-промислової корпорації Lockheed Martin, щоб обговорити постачання та нарощування виробництва РСЗВ.

Раніше Сполучені Штати вже поставили Україні 155-міліметрові гаубиці.

На брифінгу у п’ятницю, 27 травня, речник Пентагону Джон Кірбі відмовився підтвердити, що США передадуть РСЗВ Україні. Він зазначив, що “не буде випереджати рішення, які ще не ухвалені”.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном анонсував постачання нашій державі ще більшої кількості важкого озброєння.