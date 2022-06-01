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Одна з найсерйозніших санкцій: ЄС заборонить страхування кораблів, які транспортують нафту РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
андрій єрмак
Фото: Офіс президента

Європейський Союз планує заборонити страхування кораблів, які транспортують російську нафту. За даними іноземних видань, це обмеження увійде до шостого пакету санкцій проти країни-агресора Російської Федерації.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що ця заборона зможе завдати серйозної шкоди економіці Росії, яка вчинила повномасштабне вторгнення на територію нашої держави.

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– Ця заборона є одним із найсерйозніших фінансових інструментів впливу Євросоюзу, щоб завдати шкоди російській економіці. Тепер для Росії буде проблематичним продавати нафту до Азії, тому що саме європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою, – розповів Андрій Єрмак.

За словами глави Офісу президента України, також Євросоюз та Велика Британія ведуть перемовини та домовляються про заборону страхування танкерів з російською нафтою.

Нещодавно лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з держави-агресора Російської Федерації та виділення Україні ще €9 млрд макрофінансової допомоги.

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